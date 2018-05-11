Сборная России пожелала Селихову скорейшего выздоровления

Голкипер "Спартака" Александр Селихов получил серьезную травму и не сможет сыграть за сборную России на ЧМ-2018. Официальный твиттер национальной команды пожелал ему здоровья.

Желаем Александру Селихову как можно скорее вернуться в строй! pic.twitter.com/ImIeGPInBH – Сборная России (@TeamRussia) 11 мая 2018 г.

- Желаем Александру Селихову как можно скорее вернуться в строй, - говорится в сообщении.

По предварительной информации, у вратаря разрыв ахиллова сухожилия. В таком случае ему понадобится операция.

Расширенный состав сборной России здесь.

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