14:55 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России пожелала Селихову скорейшего выздоровления


Голкипер "Спартака" Александр Селихов получил серьезную травму и не сможет сыграть за сборную России на ЧМ-2018. Официальный твиттер национальной команды пожелал ему здоровья.

 - Желаем Александру Селихову как можно скорее вернуться в строй, - говорится в сообщении.

По предварительной информации, у вратаря разрыв ахиллова сухожилия. В таком случае ему понадобится операция.

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