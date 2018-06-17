Сборная России пожелала Дзагоеву выздоравления и поздравила его с 28-летием

Сборная России в Твиттере поздравила с днем рождения полузащитника Алана Дзагоева. Сегодня, 17 июня, хавбеку исполняется 28 лет.

"Алан Дзагоев, с днем рождения тебя! Поскорее поправляйся и возвращайся в строй! Желаем тебе всего самого хорошего!", - говорится в сообщении национальной команды.

Футболист получил травму в матче открытия чемпионата мира-2018, в котором команда Станислава Черчесова разгромила Саудовскую Аравию (5:0). Ранее было объявлено, что он не полетит с командой в Санкт-Петербург, где сборная во втором туре группового турнира 19 июня сыграет с Египтом.

Алан Дзагоев, с днем рождения тебя! Поскорее поправляйся и возвращайся в строй! Желаем тебе всего самого хорошего! 🎂 pic.twitter.com/ggMviKqFE2 – Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2018 г.

Россия – Египет: прямая онлайн-трансляция матча – 19 июня 2018 в 21.00

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