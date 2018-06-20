Сборная России поздравила с днем рождения Василия и Алексея Березуцких

Сборная России в своем Твиттере поздравила с днем рождения защитников команды Василия и Алексея Березуцких. Сегодня, 20 июня, им исполнилось 36 лет. Напомним, защитники прекратили выступления за национальную команду и не выступают на чемпионате мира в России.
Алексей Березуцкий выступает за армейцев с 2001 года, Василий играет за ЦСКА с 2002 года.
- С днем рождения, Алексей и Василий Березуцкие! Всего вам самого хорошего, - говорится в сообщении.
С днем рождения, Алексей и Василий Березуцкие! Всего вам самого хорошего 🎂 pic.twitter.com/QrlVxDm7Dp– Сборная России (@TeamRussia) 20 июня 2018 г.