Сборная России поздравила с днем рождения Василия и Алексея Березуцких

Сборная России в своем Твиттере поздравила с днем рождения защитников команды Василия и Алексея Березуцких. Сегодня, 20 июня, им исполнилось 36 лет. Напомним, защитники прекратили выступления за национальную команду и не выступают на чемпионате мира в России.

Алексей Березуцкий выступает за армейцев с 2001 года, Василий играет за ЦСКА с 2002 года.

- С днем рождения, Алексей и Василий Березуцкие! Всего вам самого хорошего, - говорится в сообщении.