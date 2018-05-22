Сборная России поздравила Граната с днем рождения

Сборная России в своем официальном Твиттере поздравила защитника "Рубина" Владимира Граната с днем рождения. Сегодня, 22 мая, игроку исполняется 31 год.
- Поздравляем защитника сборной России с днем рождения, - говорится в сообщении, - счастья, здоровья, успехов!
Гранат был вызван в национальную команду для участия в сборе, который состоится с 21 по 31 мая, в преддверии чемпионата мира-2018.
Поздравляем защитника @TeamRussia Владимира Граната с днем рождения! Счастья, здоровья, успехов! 🎂 pic.twitter.com/kkQgpSLb8S– Сборная России (@TeamRussia) 22 мая 2018 г.