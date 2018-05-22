Сборная России поздравила Граната с днем рождения

Сборная России в своем официальном Твиттере поздравила защитника "Рубина" Владимира Граната с днем рождения. Сегодня, 22 мая, игроку исполняется 31 год.



- Поздравляем защитника сборной России с днем рождения, - говорится в сообщении, - счастья, здоровья, успехов!



Гранат был вызван в национальную команду для участия в сборе, который состоится с 21 по 31 мая, в преддверии чемпионата мира-2018.