Сборная России поприветствовала Аргентину в Москве

Пресс-служба сборной России в Твиттере поприветствовала команду Аргентины в Москве. Сегодня часть игроков аргентинской команды прилетела в Москву для участия в товарищеской встрече с россиянами.

Первое занятие финалисты чемпионата мира-2014 проводят в Тушино на новой базе "Спартака". Ранее планировалось, что полностью аргентинцы соберутся 7 ноября.

– Добро пожаловать в Россию, Аргентина! – говорится в сообщении российской национальной команды.

Товарищеский матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники", встреча начнется в 16.00 по московскому времени.