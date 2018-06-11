13:43 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России показала секретное оружие

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Сборная России показала секретное оружие на предстоящий чемпионат мира. Нападающий национальной команды Артем Дзюба примерил вратарские перчатки. 

- Наше секретное оружие в серии пенальти, - сообщается в официальном Твиттере сборной.

Россия сыграет в группе А, где встретится с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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