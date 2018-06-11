Сборная России показала секретное оружие на предстоящий чемпионат мира. Нападающий национальной команды Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.

- Наше секретное оружие в серии пенальти, - сообщается в официальном Твиттере сборной.

Наше секретное оружие в серии пенальти 😎🛡️🔝❎ pic.twitter.com/vQUV6ll25v – Сборная России (@TeamRussia) 11 июня 2018 г.

Россия сыграет в группе А, где встретится с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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