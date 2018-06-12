Сборная России показала, как тренируются футболисты. Видео.

Сборная России в официальном Твиттере опубликовала видео с сегодняшней утренней тренировки. Национальная команда готовится к чемпионату мира-2018 в Новогорске.
Видео с сегодняшней утренней тренировки @TeamRussia - смотрим 💻👀 pic.twitter.com/vXZG0IdPQt– Сборная России (@TeamRussia) 12 июня 2018 г.
Сборная России сыграет в группе А против Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта(19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи