23:33 12 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России показала, как тренируются футболисты. Видео.


Сборная России в официальном Твиттере опубликовала видео с сегодняшней утренней тренировки. Национальная команда готовится к чемпионату мира-2018 в Новогорске. 

Сборная России сыграет в группе А против Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта(19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). 

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