Сборная России поднялась на 61-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА, который был опубликован на сайте организации сегодня, 15 февраля. Теперь команда Станислава Черчесова 61-е место.
В первой десятке изменений не произошло. Германия лидирует, второй идет Бразилия, третьей – Португалия.
Соперники России по групповому турниру ЧМ-2018 Уругвай, Египет и Саудовская Аравия занимают 22-е, 43-е (падение на 13 позиций) и 64-е места соответственно.
Рейтинг ФИФА
Положение на 15 февраля
1 (1*). Германия – 1602 очка
2 (2). Бразилия – 1484
3 (3). Португалия – 1358
4 (4). Аргентина – 1348
5 (5). Бельгия – 1325
6 (6). Испания – 1231
7 (7). Польша – 1213
8 (8). Швейцария – 1190
9 (9). Франция – 1183
10 (10). Чили – 1153...
22 (22). Уругвай – 924...
43 (30). Египет – 683...
61 (62). РОССИЯ – 534...
64 (65). Саудовская Аравия – 522
* - положение в предыдущем рейтинге
NEW #FIFARANKING– FIFA.com (@FIFAcom) 15 февраля 2018 г.
🇩🇪Germany stay top 🙌
🇮🇸Iceland reach record high💪
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- Сборная России (футбол)
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Очень плохой мальчик
Лет эдак через сто, не играя,доберемся до 1 места.
12:15