Сборная России поднялась на 61-е место в рейтинге ФИФА

14 ноября 2017 года. Санкт-Петербург. Сборная Россия - сборная Испания - 3:3 Алексей МИРАНЧУК, Игорь СМОЛЬНИКОВ и Денис ГЛУШАКОВ после гола в ворота Давида ДЕ ХЕА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Сборная России поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА, который был опубликован на сайте организации сегодня, 15 февраля. Теперь команда Станислава Черчесова 61-е место.

В первой десятке изменений не произошло. Германия лидирует, второй идет Бразилия, третьей – Португалия.

Соперники России по групповому турниру ЧМ-2018 Уругвай, Египет и Саудовская Аравия занимают 22-е, 43-е (падение на 13 позиций) и 64-е места соответственно.

Рейтинг ФИФА

Положение на 15 февраля

1 (1*). Германия – 1602 очка

2 (2). Бразилия – 1484

3 (3). Португалия – 1358

4 (4). Аргентина – 1348

5 (5). Бельгия – 1325

6 (6). Испания – 1231

7 (7). Польша – 1213

8 (8). Швейцария – 1190

9 (9). Франция – 1183

10 (10). Чили – 1153...

22 (22). Уругвай – 924...

43 (30). Египет – 683...

61 (62). РОССИЯ – 534...

64 (65). Саудовская Аравия – 522

* - положение в предыдущем рейтинге