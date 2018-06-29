Сборная России подарила журналистке торт

Во время тренировки сборной России в Новогорске в пресс-центр, где журналисты ждут для общения футболистов, зашли сотрудники команды с тортом. Пресс-атташе Игорь Владимиров вручил торт журналистке RT Ксении Рахновской, которая празднует день рождения. Коллеги встретили жест аплодисментами. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Игорь продолжает творить добро! Сборная России поздравляет с днём рождения журналистку RT @xx_Xenon_xx Ксению Рахновскую. Браво! pic.twitter.com/rPJSpNk0j6 – Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 29 июня 2018 г.

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