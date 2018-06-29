12:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России подарила журналистке торт


Во время тренировки сборной России в Новогорске в пресс-центр, где журналисты ждут для общения футболистов, зашли сотрудники команды с тортом. Пресс-атташе Игорь Владимиров вручил торт журналистке RT Ксении Рахновской, которая празднует день рождения. Коллеги встретили жест аплодисментами. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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