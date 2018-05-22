Сборная России подарила Гранату на день рождения торт

Сборная России в Твиттере опубликовала ролик с ужина команды на сборе в австрийском Нойштифте. Команда поздравила с 31-летием защитника Владимира Граната и подарила ему праздничный торт.

Напомним, австрийский этап подготовки к ЧМ-2018 проходит с 20 по 31 мая. За день до этого команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищеский матч против Австрии. 1 июня хозяева мирового первенства продолжат готовиться к турниру на базе в Новогорске. 5 июня они сыграют со сборной Турции. Встреча пройдет на "Арене ЦСКА".

За ужином команда еще раз поздравила Владимира Граната с днем рождения и подарила ему праздничный торт 🎂 pic.twitter.com/FPoR84IeyF – Сборная России (@TeamRussia) 22 мая 2018 г.

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