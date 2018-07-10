Сборная России поблагодарила Жиркова

Сборная России поблагодарила полузащитника Юрия Жиркова за годы, проведенные в ее составе. Сегодня 34-летний хавбек в интервью "СЭ" объявил о завершении карьеры.

- Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России. Юрий, спасибо за всё! - сообщается в официальном Твиттере национальной команды.