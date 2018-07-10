22:38 10 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России поблагодарила Жиркова


Сборная России поблагодарила полузащитника Юрия Жиркова за годы, проведенные в ее составе. Сегодня 34-летний хавбек в интервью "СЭ" объявил о завершении карьеры.

Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России. Юрий, спасибо за всё! - сообщается в официальном Твиттере национальной команды.

Жирков выступал за национальную команду с 2005 года. На чемпионате мира-2018 он провел 3 игры в ее составе и отметился одной результативной передачей.

Интервью Жиркова "СЭ" читайте здесь

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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