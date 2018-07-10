Сборная России поблагодарила Жиркова

Сборная России поблагодарила полузащитника Юрия Жиркова за годы, проведенные в ее составе. Сегодня 34-летний хавбек в интервью "СЭ" объявил о завершении карьеры.
- Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России. Юрий, спасибо за всё! - сообщается в официальном Твиттере национальной команды.
Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России.– Сборная России (@TeamRussia) 10 июля 2018 г.
Юрий, спасибо за всё! #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/8Aso66QwZt
Жирков выступал за национальную команду с 2005 года. На чемпионате мира-2018 он провел 3 игры в ее составе и отметился одной результативной передачей.
Интервью Жиркова "СЭ" читайте здесь