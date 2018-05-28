12:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России по-прежнему не в полном составе

1

Сборная России проводит очередную тренировку в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018.

Хавбек "Зенита" Александр Ерохин пропускает вторую тренировку кряду – из-за ушиба стопы. Он занимается по индивидуальной программе. Остальные футболисты – в общей группе. (Дмитрий СИМОНОВ)

Чемпионат мира-2018 по футболу: все о сборной России //
Все о ЧМ-2018: календарь турнира, города и матчи //
Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты

1
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

загадочный лысый ассятин

едрит -- мадрид... Гражданин СИ продолжает снимать сериал:: невероятные приключения недофутболёров в австрии... Серия восьмая...

12:43

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!