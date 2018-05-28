Сборная России по-прежнему не в полном составе

Сборная России проводит очередную тренировку в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018.
Хавбек "Зенита" Александр Ерохин пропускает вторую тренировку кряду – из-за ушиба стопы. Он занимается по индивидуальной программе. Остальные футболисты – в общей группе. (Дмитрий СИМОНОВ)
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