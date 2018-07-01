Сборная России - первая команда, забившая два автогола на ЧМ с 1966 года

Автогол защитника сборной России Сергея Игнашевича в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании стал вторым для национальной команды на домашнем турнире. Ранее мяч в ворота своей команды влетел после рикошета от Дениса Черышева во встрече с Уругваем (0:3).
Кроме того, этот автогол стал 10-м на ЧМ-2018. Восемь остальных в ворота своих сборных забили игроки восьми разных команд.
Сборная России стала первой с 1966 года, дважды отправившей мяч в свои ворота на чемпонате мира. На турнире в Англии двумя автоголами "отметилась" Болгария.
📸Фотоавтогол Сергея Игнашевича#ESP vs #RUS pic.twitter.com/ceAggQZQJq– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 1 июля 2018 г.
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