17:32 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России - первая команда, забившая два автогола на ЧМ с 1966 года


Автогол защитника сборной России Сергея Игнашевича в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании стал вторым для национальной команды на домашнем турнире. Ранее мяч в ворота своей команды влетел после рикошета от Дениса Черышева во встрече с Уругваем (0:3).

Кроме того, этот автогол стал 10-м на ЧМ-2018. Восемь остальных в ворота своих сборных забили игроки восьми разных команд.

Сборная России стала первой с 1966 года, дважды отправившей мяч в свои ворота на чемпонате мира. На турнире в Англии двумя автоголами "отметилась" Болгария.

Испания - Россия

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Победой Испании в основное время
55.3%
Победой Испании в дополнительное время
2.4%
Победой Испании в серии пенальти
0.8%
Победой России в основное время
24.8%
Победой России в дополнительное время
8.5%
Победой России в серии пенальти
8.1%
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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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