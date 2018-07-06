Сборная России перед тренировкой посетила "Фишт"

Сборная России за день до матча 1/4 финала домашнего чемпионата мира против Хорватии посетила стадион "Фишт", на котором пройдет игра. После визита на арену команда отправилась на тренировку, которая проходит на "Парк Арене".

Накануне пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров сообщил, что это сделано с целью поберечь газон основной арены.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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