00:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России перед матчем с Хорватией обратилась к болельщикам


Сборная России на своей странице в Твиттере опубликовала обращение к фантам команды. Завтра подопечные Станислава Черчесова​ сыграют с Хорватией в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

"Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на чемпионате мира-2018 и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим", - говорится в сообщении.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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