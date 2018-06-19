Сборная России перед матчем с Египтом: "Погода - футбольная"

Сборная России сообщает, что погодные условия перед матчем группового этапа чемпионата мира против Египта являются подходящими для игры в футбол. Встреча состоится сегодня в 21:00 на стадионе "Санкт-Петербург".
- Погода - футбольная, сообщается в официальном Твиттере сборной России.
Погода - футбольная 🌧️⚽ pic.twitter.com/Ayhz6M1iBu– Сборная России (@TeamRussia) 19 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что крыша стадиона "Санкт-Петербург" будет открыта во время этого матча.
Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)
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