Сборная России перед ЧМ-2018 планирует провести сбор в Австрии

Сборная России в преддверии чемпионата мира-2018 планирует провести сбор в австрийской коммуне Нойштифт-им-Штубайталь. Там же россияне проходили подготовку к Кубку конфедераций-2017.

- Место планируется то же, - цитирует ТАСС главного тренера сборной России Станислава Черчесова. - 13 мая завершится чемпионат страны, потом будет несколько дней паузы для игроков, затем два-три дня проведем на базе в Новогорске и примерно 20-21 мая вылетим в Австрию.

В рамках сбора, который начнется в мае, российская команда проведет два товарищеских матча, один из которых пройдет за границей.

- С соперником по игре в Европе определимся после 1 декабря - главный тренер сборной, которая изъявила желание с нами сыграть, хочет дождаться жеребьевки, - пояснил Черчесов.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2018 пройдет 1 декабря в Москве. Сборная России как хозяйка турнира попала в первую корзину. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. В групповом турнире россияне проведут матчи в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.