16:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России отправилась в Санкт-Петербург на матч с Египтом


Сборная России отправилась из Москвы в Санкт-Петербург, где сыграет матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Египта. В матче открытия ЧМ-2018 14 июня россияне разгромили Саудовскую Аравию (5:0), а египтяне на следующий день уступили Уругваю (0:1). 

Матч Россия - Египет пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" 19 июня.

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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