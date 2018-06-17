Сборная России отправилась в Санкт-Петербург на матч с Египтом

Сборная России отправилась из Москвы в Санкт-Петербург, где сыграет матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Египта. В матче открытия ЧМ-2018 14 июня россияне разгромили Саудовскую Аравию (5:0), а египтяне на следующий день уступили Уругваю (0:1).
Матч Россия - Египет пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" 19 июня.
Едем в Санкт-Петербург! pic.twitter.com/9ieT6WN0Fg– Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2018 г.
Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)