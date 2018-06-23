Сборная России отправилась в Самару

Сборная России вылетела в Самару на матч третьего тура группового турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая. Встреча состоится на "Самара Арене" 25 июня.

Россия в первых двух играх победила Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1) и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира, как и уругвайцы.

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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