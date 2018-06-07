Сборная России опустилась на 70-ю позицию в рейтинге ФИФА. Это новый антирекорд

ФИФА опубликовала рейтинг сборных команд перед чемпионатом мира, Россия установила новый антирекорд, опустившись на 70-е место.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован в апреле, когда россияне опустились на 66-ю позицию. В новом рейтинге наша сборная пропустила вперед сборные Кот-Д'Ивуара (+1 позиция) и Гвинеи (+2).
Отметим, что наши соперники по группе А на чемпионате мира уругвайцы поднялись на 3 позиции, египтяне на одну, а саудиты остались на прежнем месте. Теперь команды занимают 14-е, 45-е и 67-е места, соответственно.
Первая десятка выглядит следующим образом:
1 (1). Германия - 1558 очков
2 (2). Бразилия - 1431
3 (3). Бельгия - 1298
4 (4). Португалия -1274
5 (5). Аргентина -1241
6 (6). Швейцария - 1199
7 (7). Франция - 1198
8 (10). Польша - 1183
9 (9). Чили - 1135
10 (8). Испания - 1126
14 (17). Уругвай - 1018
45 (46). Египет - 649
67 (67). Саудовская Аравия - 465
70 (66). Россия - 457
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