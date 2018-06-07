Сборная России опустилась на 70-ю позицию в рейтинге ФИФА. Это новый антирекорд. Фото "СЭ"

ФИФА опубликовала рейтинг сборных команд перед чемпионатом мира, Россия установила новый антирекорд, опустившись на 70-е место.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в апреле, когда россияне опустились на 66-ю позицию. В новом рейтинге наша сборная пропустила вперед сборные Кот-Д'Ивуара (+1 позиция) и Гвинеи (+2).

Отметим, что наши соперники по группе А на чемпионате мира уругвайцы поднялись на 3 позиции, египтяне на одну, а саудиты остались на прежнем месте. Теперь команды занимают 14-е, 45-е и 67-е места, соответственно.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1 (1). Германия - 1558 очков

2 (2). Бразилия - 1431

3 (3). Бельгия - 1298

4 (4). Португалия -1274

5 (5). Аргентина -1241

6 (6). Швейцария - 1199

7 (7). Франция - 1198

8 (10). Польша - 1183

9 (9). Чили - 1135

10 (8). Испания - 1126

14 (17). Уругвай - 1018

45 (46). Египет - 649

67 (67). Саудовская Аравия - 465

70 (66). Россия - 457