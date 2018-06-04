Сборная России определилась с игровыми номерами на ЧМ-2018. "Десятка" у Смолова

Стали известны номера, под которыми будут выступать игроки сборной России на чемпионате мира-2018, сообщает пресс-служба РФС. Вчера, 3 июня, был объявлен окончательный состав команды на турнир.
Список номеров, под которыми 23 игрока сборной России будут заявлены на чемпионат мира, выглядит следующим образом:
вратари: 1. Игорь Акинфеев, 20. Владимир Габулов, 12. Андрей Лунев;
защитники: 14. Владимир Гранат, 4. Сергей Игнашевич, 13. Федор Кудряшов, 3. Илья Кутепов, 5. Андрей Семенов, 23.Игорь Смольников, 2. Марио Фернандес;
полузащитники: 8. Юрий Газинский, 17. Александр Головин, 9. Алан Дзагоев, 21. Александр Ерохин, 18. Юрий Жирков, 7. Далер Кузяев, 11. Роман Зобнин, 19. Александр Самедов, 16. Антон Миранчук, 6. Денис Черышев.
нападающие: 22. Артем Дзюба, 15. Алексей Миранчук, 10. Федор Смолов.
На домашнем турнире россияне в группе A сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
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Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Россия – Турция: прямая онлайн-трансляция матча – 5 июня 2018 в 19.00
Дополнительная информация
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Артем Дзюба
- Владимир Габулов
- Владимир Гранат
- Федор Кудряшов
- Игорь Смольников
- Сборная России (футбол)
- Юрий Жирков
- Сборная Египта
- Федор Смолов
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Денис Черышев
- Юрий Газинский
- Мариу Фернандес
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Андрей Семенов (футбол)
- Чемпионат мира 2018
- Алексей Миранчук
- Роман Зобнин
- Александр Головин
- Антон Миранчук
- Далер Кузяев
- Андрей Лунев
genry2012
о! круто! десятка у смолова! как у марадоны и месси
15:53
баламошка
У Кутепки из-под носа увёл.
15:21
загадочный лысый ассятин
КАЖДОМУ на спину по ДВА нуля ""00"" !!! И креативно и двусмысленно...
15:16