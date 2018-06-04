Сборная России определилась с игровыми номерами на ЧМ-2018. "Десятка" у Смолова

Стали известны номера, под которыми будут выступать игроки сборной России на чемпионате мира-2018, сообщает пресс-служба РФС. Вчера, 3 июня, был объявлен окончательный состав команды на турнир.

Список номеров, под которыми 23 игрока сборной России будут заявлены на чемпионат мира, выглядит следующим образом:

вратари: 1. Игорь Акинфеев, 20. Владимир Габулов, 12. Андрей Лунев;

защитники: 14. Владимир Гранат, 4. Сергей Игнашевич, 13. Федор Кудряшов, 3. Илья Кутепов, 5. Андрей Семенов, 23.Игорь Смольников, 2. Марио Фернандес;

полузащитники: 8. Юрий Газинский, 17. Александр Головин, 9. Алан Дзагоев, 21. Александр Ерохин, 18. Юрий Жирков, 7. Далер Кузяев, 11. Роман Зобнин, 19. Александр Самедов, 16. Антон Миранчук, 6. Денис Черышев.

нападающие: 22. Артем Дзюба, 15. Алексей Миранчук, 10. Федор Смолов.



На домашнем турнире россияне в группе A сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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