Сборная России объявила состав на матч с Уругваем. "СЭ" все знал заранее!

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил стартовый состав на матч третьего тура группы A чемпионата мира против Уругвая.

По сравнению с победной встречей против Египта (3:1) были сделаны три изменения: место Мариу Фернандеса занял Игорь Смольников, Юрия Жиркова – Федор Кудряшов, а Александра Головина – Алексей Миранчук.

Состав, представленный штабом национальной команды, полностью совпал с вариантов "СЭ" – уже в третий раз на ЧМ-2018.

На поле "Самара Арены" с первых минут выйдут следующие игроки: Акинфеев – Смольников, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов – Газинский, Зобнин – Черышев, Ал. Миранчук, Самедов – Дзюба.

Запасные: Лунев, Габулов, Мариу Фернандес, Семенов, Гранат, Кузяев, Ан. Миранчук, Головин, Жирков, Ерохин, Смолов.

Уругвай – Россия: чемпионат мира, 25 июня 2018, анонс матча, прогноз Игоря Рабинера

Матч Уругвай – Россия пройдет в Самаре на стадионе "Самара Арена". Начало игры – 17.00 по московскому времени. В этой встрече определится, какая из команд займет первое место в группе A. Для этого россиянам достаточно не проиграть.



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