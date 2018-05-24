Сборная России надела футболки всех команд ЧМ-2018. Фото

Сборная России в преддверии домашнего чемпионата мира провела автограф-сессию. Игроки, главный тренер Станислав Черчесов и персонал сборной облачились в игровые майки всех 32 команд-участниц турнира.
- Мы приветствуем все команды, которые приедут к нам на чемпионате мира. Думаю, скоро они убедятся, что Россия на сто процентов готова к их приезду, – приводит пресс-служба ФИФА слова Игоря Акинфеева. - В нашей стране уже проходило немало больших спортивных событий и важных матчей. Желаю всем игрокам, тренерам и болельщикам насладиться Россией и ее гостеприимством.
- Надеюсь, что всем понравится в России. Здесь лето, прекрасная погода, доброжелательные люди. Уверен, что вы останетесь довольны, – считает Сергей Игнашевич.
3⃣2⃣ футболки – одна команда.@TeamRussia🇷🇺 приветствует все сборные-участницы #ЧМ2018! pic.twitter.com/cAn6dFa4lE– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 24 мая 2018 г.
Сборная провела официальную фотосессию перед ЧМ-2018. Как это было
Чемпионат мира-2018 по футболу: все о сборной России
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D1%80?_branch_match_id=500962055868346124