Сборная России надела футболки всех команд ЧМ-2018. Фото

Сборная России в преддверии домашнего чемпионата мира провела автограф-сессию. Игроки, главный тренер Станислав Черчесов и персонал сборной облачились в игровые майки всех 32 команд-участниц турнира.



- Мы приветствуем все команды, которые приедут к нам на чемпионате мира. Думаю, скоро они убедятся, что Россия на сто процентов готова к их приезду, – приводит пресс-служба ФИФА слова Игоря Акинфеева. - В нашей стране уже проходило немало больших спортивных событий и важных матчей. Желаю всем игрокам, тренерам и болельщикам насладиться Россией и ее гостеприимством.

- Надеюсь, что всем понравится в России. Здесь лето, прекрасная погода, доброжелательные люди. Уверен, что вы останетесь довольны, – считает Сергей Игнашевич.

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