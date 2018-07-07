Сборная России начала разминку перед матчем с Хорватией

Сборная России начала разминку на стадион "Фишт" в Сочи, где сегодня пройдет матч 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.
Начинаем разминку! pic.twitter.com/ItnP1bKbp5– Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.
Разминка перед матчем pic.twitter.com/6MPLOYVpLQ– Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.
Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)
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