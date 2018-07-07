23:56 7 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России: "Мы сделали все, что могли"


Пресс-служба сборной России после поражения от Хорватии (2:2, 3:4 - по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира отметила, что команда сделала все, что могла.

В полуфинале Хорватия сыграет с Англией

- К сожалению, в серии пенальти удача оказалась не на нашей стороне. Мы покидаем чемпионат мира, но мы сделали все, что могли, - отмечается в сообщении.

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