Сборная России: "Мы сделали все, что могли"

Пресс-служба сборной России после поражения от Хорватии (2:2, 3:4 - по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира отметила, что команда сделала все, что могла.
В полуфинале Хорватия сыграет с Англией.
- К сожалению, в серии пенальти удача оказалась не на нашей стороне. Мы покидаем чемпионат мира, но мы сделали все, что могли, - отмечается в сообщении.
К сожалению, в серии пенальти удача оказалась не на нашей стороне. Мы покидаем @FIFAWorldCup, но мы сделали все, что могли. #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/3NVsK0Dnbt– Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //
Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018