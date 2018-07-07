Сборная России: "Мы сделали все, что могли"

Пресс-служба сборной России после поражения от Хорватии (2:2, 3:4 - по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира отметила, что команда сделала все, что могла.

В полуфинале Хорватия сыграет с Англией.

- К сожалению, в серии пенальти удача оказалась не на нашей стороне. Мы покидаем чемпионат мира, но мы сделали все, что могли, - отмечается в сообщении.