00:23 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России: "Мы покидаем турнир со слезами на глазах, но с высоко поднятой головой"


Пресс-служба сборной России после поражения от Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира поблагодарила болельщиков за поддержку.

В полуфинале Хорватия сыграет с Англией.

– Друзья! Мы покидаем турнир со слезами на глазах, но с высоко поднятой головой. Спасибо вам за те искренние, неподдельные эмоции, которые вы дарили нам на протяжении чемпионата мира. Спасибо вам за веру в нас. Спасибо вам за все! Вы лучшие болельщики на свете, – говорится в сообщении.

Россия - Хорватия

 

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