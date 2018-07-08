Сборная России: "Мы покидаем турнир со слезами на глазах, но с высоко поднятой головой"

Пресс-служба сборной России после поражения от Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира поблагодарила болельщиков за поддержку.

В полуфинале Хорватия сыграет с Англией.

– Друзья! Мы покидаем турнир со слезами на глазах, но с высоко поднятой головой. Спасибо вам за те искренние, неподдельные эмоции, которые вы дарили нам на протяжении чемпионата мира. Спасибо вам за веру в нас. Спасибо вам за все! Вы лучшие болельщики на свете, – говорится в сообщении.

Друзья!

Мы покидаем турнир со слезами на глазах, но с высоко поднятой головой. Спасибо вам за те искренние, неподдельные эмоции, которые вы дарили нам на протяжении Чемпионата мира. Спасибо вам за веру в нас. Спасибо вам за всё!

Вы лучшие болельщики на свете!!!#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/DBYTzWBr04 – Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.​

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