23:20 30 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России: "Мы отдадим все силы, а вы отдайте все эмоции!"


Сборная России в официальном Твиттере попросил болельщиков о поддержке в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании. Игра пройдет на стадионе "Лужники" 1 июля.

"Друзья! Завтра важнейший матч в истории сборной России! Мы очень рассчитываем на вашу поддержку! Мы отдадим на поле все наши силы, а вы отдайте все ваши эмоции! Мы на вас очень рассчитываем! Ведь вместе мы команда", - говорится в сообщении сборной.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 17.00 (время московское) //
Сборная России на чемпионате мира по футболу // 
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