Сборная России - лучшая по пробегу среди команд, пробившихся в плей-офф ЧМ-2018

Сборная России в среднем за три матча группового этапа чемпионата мира пробегала 110 километров, информирует Daily Mail. По данному показателю команда уступила только Сербии (113) и Германии (112).
Среди 16 команд, вышедших в плей-офф ЧМ-2018, российская сборная лидирует по данному показателю.
Подопечным Станислава Черчесова также принадлежит лучший показатель по пробегу в конкретной встрече – 118 километров в игре с Саудовской Аравией (5:0).
Худшей сборной чемпионата мира по среднему пробегу является Япония (96).
Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)
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