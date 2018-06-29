Сборная России - лучшая по пробегу среди команд, пробившихся в плей-офф ЧМ-2018

Сборная России в среднем за три матча группового этапа чемпионата мира пробегала 110 километров, информирует Daily Mail. По данному показателю команда уступила только Сербии (113) и Германии (112).

Среди 16 команд, вышедших в плей-офф ЧМ-2018, российская сборная лидирует по данному показателю.

Подопечным Станислава Черчесова также принадлежит лучший показатель по пробегу в конкретной встрече – 118 километров в игре с Саудовской Аравией (5:0).

Худшей сборной чемпионата мира по среднему пробегу является Япония (96).

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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