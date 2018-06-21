Сборная России и Головин на ЧМ-2018 бегают больше всех

Российские футболисты в матче с Саудовской Аравией (5:0, 14 июня) пробежали 118 км, а в игре с Египтом (3:1, 19 июня) - 115 км. Это наибольшее показатели среди команд-участниц чемпионата мира. Далее следуют египтяне (112 км в игре с Уругваем, в которой 15 июня проиграли 0:1), уругвайцы (111 км в той же встрече) и австралийцы (111 км, 16 июня, поражение от Франции 1:2). По 110 км покрыли команды Польши в игре с Сенегалом (0:1, 19 июня), Германии в матче с Мексикой (0:1, 17 июня), Дании в поединке с Перу (1:0, 16 июня), Египта во встрече с Россией.

Самый бегающий футболист ЧМ-2018 - 22-летний полузащитник сборной России Александр Головин. В игре с Саудовской Аравией он преодолел 12,706 км (пока что рекорд турнира), а в матче с Египтом - 12,453 км. Помимо Головина, есть еще четыре футболиста, которые за один матч нынешнего чемпионата мира покрыли больше 12 км - это россияне Юрий Газинский (12,24 км во встрече с аравийцами) и Александр Самедов (12,47 в игре с Египтом), датчанин Кристиан Эриксен (12,262 км в матче с Перу), египтянин Абдалла Саид (12,088 км в поединке с Россией).

Сборная России следующий матч проведет 25 июня в Самаре - в заключительной игре группового этапа она встретится с командой Уругвая.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу