Сборная России готовится к вылету в Москву

Сборная России по футболу в ближайшее время вылетит из Австрии в Россию, где пройдет второй этап подготовки к чемпионату мира-2018.

Россияне готовились к мировому первенству в Австрии с 21 по 31 мая. Вчера подопечные Станислава Черчесова провели первую перед турниром контрольную встречу с австрийцами и уступили со счетом 0:1. Теперь команда вернется в Россию, где 5 июня сыграет еще один матч - против Турции.

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