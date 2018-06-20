Сборная России: Дзагоев еще может успеть восстановиться к плей-офф ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев еще может вернуться в общую группу до старта плей-офф чемпионата мира-2018, сообщает пресс-служба национальной команды. Хавбек получил травму в матче открытия турнира против Саудовской Аравии (5:0). Вышедший вместо него Денис Черышев стал автором дубля, а во вчерашней игре с Египтом (3:1) забил еще один гол.

"Продолжает восстановление после травмы Дзагоев - отмечается положительная динамика, позволяющая рассчитывать на его возвращение в общую группу до плей-офф", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сборная России де-факто уже попала в плей-офф и в заключительном туре группового турнира встретится с Уругваем.

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу