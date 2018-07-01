Сборная России: "День важнейшего матча в истории. День, который может изменить все"

Сборная России в Инстаграме обратилась к болельщикам в преддверии матча 1/8 финала домашнего чемпионата мира против Испании.



- День важнейшего матча в истории. День, который может изменить все. Время московское. Ждем вас на стадионе и у телеэкранов!, - говорится в сообщении.



Напомним, что сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Выдра, угадавшая исходы всех матчей России, сделала прогноз на игру против Испании //

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