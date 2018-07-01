Сборная России – болельщикам: "Играем за вас!"

Сборная России в Твиттере поблагодарила болельщиков за поддержку во время матча 1/8 финала чемпионата мира против Испании. Хозяева мирового первенства вышли в 1/4 финала впервые в новейшей истории.
"Друзья!!! Мы это сделали для нашей страны! Мы это сделали для вас!! Спасибо вам за поддержку!!!", – говорится в подписи к фотографии, на которой игроки сборной России держат баннер "Играем за вас!"
В 1/4 финала сборная России в 1/4 финала ЧМ-2018 сыграет с победителем матча Хорватия – Дания, который состоится 1 июля и начнется в 21.00 по московскому времени. Четвертьфинальная встреча пройдет в Сочи 7 июля.
Друзья!!! Мы это сделали для нашей страны! Мы это сделали для вас!! Спасибо вам за поддержку!!!#вместемыкоманда pic.twitter.com/RL0ac3kySH– Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ! ПОБЕДА!!!@FIFAWorldCup pic.twitter.com/b6hJwaEXMs– Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Даааааа!!!!!! pic.twitter.com/lO0sqEHjB8– Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Эмоции... pic.twitter.com/XASrWPTScc– Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Слезы счастья Дениса Черышева pic.twitter.com/AcozcPttGO– Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Идем дальше!!!!! Россия победила Испанию в 1/8 финала ЧМ-2018
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