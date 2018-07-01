19:56 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России – болельщикам: "Играем за вас!"


Сборная России в Твиттере поблагодарила болельщиков за поддержку во время матча 1/8 финала чемпионата мира против Испании. Хозяева мирового первенства вышли в 1/4 финала впервые в новейшей истории.

"Друзья!!! Мы это сделали для нашей страны! Мы это сделали для вас!! Спасибо вам за поддержку!!!", – говорится в подписи к фотографии, на которой игроки сборной России держат баннер "Играем за вас!"

В 1/4 финала сборная России в 1/4 финала ЧМ-2018 сыграет с победителем матча ХорватияДания, который состоится 1 июля и начнется в 21.00 по московскому времени. Четвертьфинальная встреча пройдет в Сочи 7 июля.

Идем дальше!!!!! Россия победила Испанию в 1/8 финала ЧМ-2018

Испания - Россия

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