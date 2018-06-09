Сборная Португалии вылетела в Москву на ЧМ-2018

Сборная Португалии вылетела в Москву для участия в чемпионате мира. По прилете команда отправится в Кратово, где поселится на базе "Сатурн".

Сборная Португалии на ЧМ-2018 попала в группу B, где сыграет с Испанией ("Фишт", 15 июня), Марокко ("Лужники", 20 июня) и Ираном ("Мордовия Арена", 25 июня).

Роналду отправляется в кратовские леса. pic.twitter.com/Age0ENVUlI – Júlia Yakovleva (@JuliaRebelde) 9 июня 2018 г.

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