11:33 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Португалии вылетела в Москву на ЧМ-2018


Сборная Португалии вылетела в Москву для участия в чемпионате мира. По прилете команда отправится в Кратово, где поселится на базе "Сатурн".

Сборная Португалии на ЧМ-2018 попала в группу B, где сыграет с Испанией ("Фишт", 15 июня), Марокко ("Лужники", 20 июня) и Ираном ("Мордовия Арена", 25 июня).

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