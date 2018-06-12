Сборная Португалии восхищена условиями в Кратово

Защитник сборной Португалии Жоау Мариу заявил, что команда восхищена условиями для тренировок. На время ЧМ-2018 действующие чемпионы Европы будут базироваться в Кратово.

- Очень бы хотелось отметить тренировочные условия в Кратово. Здесь прекрасная инфраструктура, и есть все для подготовки к матчам чемпионата мира. Видно, что Россия проделала огромную работу в подготовке к мировому первенству, и это здорово, - цитирует футболиста ТАСС. - Россияне очень добрый и отзывчивый народ. Я в курсе, что сегодня большой праздник для страны, поэтому, пользуясь случаем, хотел бы поздравить россиян с Днем России и пожелать только самого наилучшего.

На чемпионате мира португальцы сыграют в группе В с командами Испании, Марокко и Ирана.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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