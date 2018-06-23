Сборная Португалии тренируется без Моутинью

Сборная Португалии проводит тренировку на базе команды в подмосковном Кратове без полузащитника Жоау Моутинью, информирует ТАСС. Как рассказал представитель команды, футболист простудился.

Сборная Португалии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России сыграла вничью с командой Испании (3:3). Во второй игре португальцы одержали победу над командой Марокко (1:0).

Португальская команда занимает первое место в группе В, набрав четыре очка, такое же количество баллов у расположившейся на втором месте сборной Испании. На третьем месте находится команда Ирана с тремя очками, замыкает таблицу группы В команда Марокко, не сумевшая набрать баллов в двух матчах турнира.

В заключительном матче группового этапа португальские футболисты встретятся со сборной Ирана (25 июня, Саранск). Чемпионат мира завершится 15 июля.

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