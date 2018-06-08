Сборная Португалии разгромила команду Алжира

В Лиссабоне завершился товарищеский матч между сборными Португалии и Алжира. Хозяева уверенно победили со счетом 3:0. Дублем отметился Гонсалу Алвеш, а еще один мяч в сетку ворот соперника отправил Бруну Фернандеш. На чемпионате мира в России Португалия сыграет в группе B с командами Испании, Марокко и Ирана.



Товарищеский матч

Португалия - Алжир - 3:0 (2:0)

Голы: Гонсалу Гедеш, 17 (1:0). Б.Фернандеш, 37 (2:0). Гонсалу Гедеш, 55 (3:0).

Португалия: Руй Патрисиу, Бруну Алвеш (Мариу Руй, 57), Пепе, Седрик Суариш, Рафаэл Геррейру (Жозе Фонти, 57), Жоау Моутинью (Жоау Мариу, 75), Б.Фернандеш, Виллиам Карвалью (Куарежма, 64), Бернарду Силва (Адриэн Силва, 65), Криштиану Роналду (Андре Силва, 74), Гонсалу Гедеш.

Алжир: Салхи, Меджани (Бунеджа, 71), Манди, Бенмусса, Бенсебаини, Брахими, Бенталеб, Ферхат, Буханшуше (Бенхемасса, 57), Махрез, Слимани (Судани, 85).

Предупреждения: Бенсебаини, 39. Буханшуше, 47.

Судья: Поусон (Англия).

07 июня. Лиссабон. Стадион "Estadio da Luz".





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