Сборная Португалии прилетела в Москву на ЧМ-2018

Сборная Португалии прилетела в Россию для участия в чемпионате мира-2018. Команда Фернану Сантуша приземлилась в аэропорту "Жуковский", во время турнира она будет базироваться в в Кратове на базе "Сатурн".
На мировом первенстве чемпионы Европы-2016 попали в группу B, где сыграет с Испанией ("Фишт", 15 июня),Марокко ("Лужники", 20 июня) и Ираном ("Мордовия Арена", 25 июня).
"Крииииииш!" Сборная Португалии прилетела на #ЧМ2018 pic.twitter.com/1DA2EvCdBl– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 9 июня 2018 г.
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Все о чемпионате мира-2018 по футболу
- Сборная Португалии (футбол)
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