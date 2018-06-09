Сборная Португалии прилетела в Москву на ЧМ-2018

Криштиану РОНАЛДУ вместе с партнерами по сборной Португалии прилетел в Россию. Фото AFP

Сборная Португалии прилетела в Россию для участия в чемпионате мира-2018. Команда Фернану Сантуша приземлилась в аэропорту "Жуковский", во время турнира она будет базироваться в в Кратове на базе "Сатурн".

На мировом первенстве чемпионы Европы-2016 попали в группу B, где сыграет с Испанией ("Фишт", 15 июня),Марокко ("Лужники", 20 июня) и Ираном ("Мордовия Арена", 25 июня).

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