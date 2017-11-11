Сборная Перу с Фарфаном сыграла вничью с Новой Зеландией

Новая Зеландия и Перу сыграли вничью в первом стыковом матче за право участия в чемпионате мира-2018. В составе гостей 90 минут провел хавбек "Локомотива" Джефферсон Фарфан. За новозеландцев полный поединок отыграл экс-форвард "Алании" Коста Барбароузес.

Ответный поединок состоится 16 ноября в Перу.

Ранее в другом отборочном поединке Гондурас и Австралия также обошлись без голов.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Стыковые матчи

Первый матч

Новая Зеландия - Перу - 0:0

Новая Зеландия: Маринович, Рид, Смит (Дюрант, 67), Боксалл, Уинн, Колви, Макглинчи, Рохас (Туилома, 78), Томас, Льюис (Вуд, 74), Барбарусес.

Перу: Гальесе, Родригес, Рамос, Корсо, Трауко, Фарфан, Куэва (Поло, 90+1), Йотун (Акино, 86), Каррильо (Уртадо, 77), Тапия, Флорес.

Предупреждения: Йотун, 24. Макглинчи, 68. Боксалл, 75.

Судья: Гейгер (США).

Веллингтон. Стадион "Wellington Regional".