Сборная Перу с Фарфаном сыграла вничью с Новой Зеландией

Новая Зеландия и Перу сыграли вничью в первом стыковом матче за право участия в чемпионате мира-2018. В составе гостей 90 минут провел хавбек "Локомотива" Джефферсон Фарфан. За новозеландцев полный поединок отыграл экс-форвард "Алании" Коста Барбароузес.
Ответный поединок состоится 16 ноября в Перу.
Ранее в другом отборочном поединке Гондурас и Австралия также обошлись без голов.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Стыковые матчи
Первый матч
Новая Зеландия - Перу - 0:0
Новая Зеландия: Маринович, Рид, Смит (Дюрант, 67), Боксалл, Уинн, Колви, Макглинчи, Рохас (Туилома, 78), Томас, Льюис (Вуд, 74), Барбарусес.
Перу: Гальесе, Родригес, Рамос, Корсо, Трауко, Фарфан, Куэва (Поло, 90+1), Йотун (Акино, 86), Каррильо (Уртадо, 77), Тапия, Флорес.
Предупреждения: Йотун, 24. Макглинчи, 68. Боксалл, 75.
Судья: Гейгер (США).
Веллингтон. Стадион "Wellington Regional".
- Алания
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- Джефферсон Фарфан
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- Коста Барбароузес