Сборная Перу прилетела в Россию на ЧМ-2018

Сборная Перу прилетела в Россию для участия в чемпионате мира-2018, сообщает Твиттер команды. Во время турнира южноамериканцы будет жить в Москве, тренировочной базой для них станет стадион "Арене-Химки".

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Перуанцы в группе C сыграют с Данией (16 июня, Саранск), Францией (21 июня, Екатеринбург) и Австралией (26 июня, Сочи).

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

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