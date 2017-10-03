Сборная Перу опасается отравления и привезет на матч с Аргентиной питьевую воду

Сборная Перу отправится на матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Аргентины со своим запасом питьевой воды, сообщает El Espectador. По информации источника, решение было принято в связи с тем, что менеджеры команды опасаются возможного отравления игроков перед игрой с прямым конкурентом за право сыграть на турнире в России.

Напомним, за два тура до завершения отборочного турнира Перу и Аргентину продолжают бороться за четвертую строчку, которая дает право попасть на ЧМ-2018 напрямую. Команда, которая станет пятой, примет участие в межконтинентальных стыковых матчах. После 16 игр у обеих команд по 24 очка, перуанцы располагаются выше за счет большего количества побед.

Матч Аргентина - Перу состоится в ночь с 5 на 6 октября по московскому времени.