Сборная Перу объявила состав на ЧМ-2018. В заявке Фарфан и Герреро

Федерация футбола Перу обнародовала окончательный состав сборной страны на ЧМ-2018. В список вошел нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан и форвард "Фламенго" Паоло Герреро.
Ранее Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию 34-летнего Герреро на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать его на 16 месяцев из-за положительной допинг-пробы, выявившей следы кокаина.
вратари - Педро Гальесе ("Веракрус", Мексика), Карлос Каседа ("Депортиво Мунисипаль"), Хосе Карвальо ("УТК");
защитники - Луис Адвинкула ("Лобос", Мексика), Альдо Корсо ("Университарио"), Мигель Трауко ("Фламенго", Бразилия), Кристиан Рамос ("Веракрус", Мексика), Альберто Родригес ("Спортинг Кристаль"), Мигель Араухо ("Альянса"), Нильсон Лойола ("Мельгар"), Андерсон Сантамария ("Пуэбла", Мексика),
полузащитники - Педро Акино ("Лобос", Мексика), Вильдер Картахена ("Веракрус", Мексика), Кристиан Куэва ("Сан-Паулу", Бразилия), Эдисон Флорес ("Ольборг", Дания), Паоло Уртадо ("Витория Гимарайнш", Португалия), Ренато Тапия ("Фейеноорд", Нидерланды), Йосимар Йотун ("Орландо Сити", США);
нападающие - Паоло Герреро ("Фламенго", Бразилия), Энди Поло ("Портленд Тимберс", США), Андре Каррильо ("Уотфорд", Англия), Рауль Руидиас ("Морелия", Мексика), Джефферсон Фарфан ("ЛОКОМОТИВ", Россия).
На ЧМ-2018 сборная Перу сыграет в групповом турнире с командами Дании (16 июня), Франции (21 июня) и Австралии (26 июня).
Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей
Comunicamos la lista oficial de 23 jugadores que disputarán la @fifaworldcup_es: https://t.co/w353rsUWMN pic.twitter.com/2IGx8Nz956– Selección Peruana (@SeleccionPeru) 4 июня 2018 г.
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- Сборная Франции (футбол)
- Фейеноорд
- Сборная Перу (Футбол)
- Сан-Паулу
- Джефферсон Фарфан
- Ольборг
- Уотфорд
- Витория Гимарайнш
- Кристиан Рамос
- Кристиан Куэва
- Эдисон Флорес
- Педро Гальесе
- Паоло Герреро
- Виктор Йотун
- Пуэбла
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