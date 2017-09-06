Сборная Перу на выезде одержала победу над Эквадором

Сборная Перу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 обыграла Эквадор на выезде - 2:1. По голу в составе гостей во втором тайме забили нападающие Эдисон Флорес и Пабло Уртадо. За хозяев один мяч с пенальти забил Эннер Валенсия.

Перуанцы в турнирной таблице обошли Чили и на данный момент занимают четвертую строчку, которая дает прямую путевку на чемпионат мира. Эквадорцы также продолжают борьбу за выход в финальную часть.

Чемпионат мира-2018

Южная Америка

Отборочный турнир

Эквадор - Перу - 1:2 (0:0)

Голы: Флорес, 73 (0:1). Уртадо, 76 (0:2). Эн.Валенсия, 79 - с пенальти (1:2).

Эквадор: Бангера, Ачильер, Рамирес, Арболеда, Веласко, А.Валенсия, Нобоа, Касарес (Гайбор, 82), Орехуэла (Эстрада, 82), Ф.Кайседо (М.Кайседо, 71), Эн.Валенсия.

Перу: Каседа, Родригес, Рамос, Корсо, Трауко, Куэва (Сантамария, 82), Йотун, Каррильо (Уртадо, 74), Тапия (Картахена, 62), Герреро, Флорес.

Предупреждения: Рамос, 36. Орехуэла, 45. Каррильо, 51. Уртадо, 77. Куэва, 81. Каседа, 88.

Удаление: Рамос (Перу), 79.

Судья: Касерес (Парагвай).

5 сентября. Кито. Стадион "Olimpico Atahualpa".