Сборная Панамы прилетела в Саранск

Сборная Панамы прибыла в Саранск, где будет базироваться во время чемпионата мира-2018.

- Историческое прибытие в Саранск! Гордость Панамы.., - сообщается на странице Панамской футбольной федерации в Твиттере.

Сборная Панамы в рамках группового этапа чемпионата мира встретится с командами Бельгии (18 июня, Сочи), Англии (24 июня, Нижний Новгород) и Туниса (28 июня, Саранск).