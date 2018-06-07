Сборная Панамы прилетела в Саранск

Сборная Панамы прибыла в Саранск, где будет базироваться во время чемпионата мира-2018.
- Историческое прибытие в Саранск! Гордость Панамы.., - сообщается на странице Панамской футбольной федерации в Твиттере.
¡Histórica llegada a Saransk! Orgullosamente panameños... @fifaworldcup_es #PanamáEnRusia #TodosSomosPanamá ⚽️🇵🇦🙌🏻🇷🇺🏆 pic.twitter.com/b4QzVOozqp– FEPAFUT (@fepafut) 7 июня 2018 г.
Сборная Панамы в рамках группового этапа чемпионата мира встретится с командами Бельгии (18 июня, Сочи), Англии (24 июня, Нижний Новгород) и Туниса (28 июня, Саранск).