21:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Панамы прилетела в Саранск

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Сборная Панамы прибыла в Саранск, где будет базироваться во время чемпионата мира-2018. 

- Историческое прибытие в Саранск! Гордость Панамы.., - сообщается на странице Панамской футбольной федерации в Твиттере.

Сборная Панамы в рамках группового этапа чемпионата мира встретится с командами Бельгии (18 июня, Сочи), Англии (24 июня, Нижний Новгород) и Туниса (28 июня, Саранск).  

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