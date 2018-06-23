Сборная Панамы готовится к матчу с Англией в полном составе

Сборная Панамы в полном составе готовится к матчу группового турнира чемпионата мира-2018 против Англии, сообщает ТАСС. В течение открытых для прессы 15 минут они упражнялись, разбившись на группы. Тренеры громко раздавали команды игрокам, требуя в основном ускорить темп пробежек по полю с мячом и быстрее перепасовывать его партнерам. Три вратаря разминались по индивидуальной программе.

Матч Англия - Панама состоится в Нижнем Новгороде 24 июня.

Англия - Панама: чемпионат мира по футболу, 24 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 15.00 (время московское)