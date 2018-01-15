Сборная Нигерии во время чемпионата мира будет базироваться в Ессентуках

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о том, что сборная Нигерии во время чемпионата мира-2018 будет использовать тренировочную базу в Ессентуках. По его словам, власти региона будут с двойным вниманием относиться к каждой команде, выбравшей для себя базы размещения на Кавказских Минеральных Водах.

- В 2018 году будет проходить чемпионат мира, сборная Нигерии будет располагаться в Ессентуках, - цитирует ТАСС Владимирова. - Надеюсь, ессентукский "Нарзан" позволит сборной Нигерии высоко подняться в турнирной таблице, но ни в коем случае не обыграть нашу сборную.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.