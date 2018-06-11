23:23 11 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Нигерии прилетела в Россию в крутых костюмах


Сборная Нигерии прибыла в Россию на чемпионат мира-2018, сообщает ТАСС. Команда на время турнира будет базироваться в Ессентуках. 

Как ранее стало известно, спонсор пошил команде эффектные белые костюмы с крыльями, в честь прозвища сборной - "Суперорлы".

В групповом турнире ЧМ-2018 нигерийцы встретятся с командами Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт-Петербург). 

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5283207

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