Сборная Нигерии прилетела в Россию в крутых костюмах

Сборная Нигерии прибыла в Россию на чемпионат мира-2018, сообщает ТАСС. Команда на время турнира будет базироваться в Ессентуках.
Как ранее стало известно, спонсор пошил команде эффектные белые костюмы с крыльями, в честь прозвища сборной - "Суперорлы".
✈️✈️🇳🇬✈️🇳🇬✈️🇳🇬✈️🇳🇬✈️✈️🇳🇬⚽⚽⚽ #SoarSuperEagles #Team9jaStrong - #regrann pic.twitter.com/jnJO77UQYA– The NFF 🇳🇬 (@thenff) 11 июня 2018 г.
В групповом турнире ЧМ-2018 нигерийцы встретятся с командами Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт-Петербург).