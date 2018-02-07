Сборная Нигерии представила форму на чемпионат мира-2018

Сборная Нигерии на официальной странице в Твиттере опубликовала фотографии формы, в которой будет выступать на чемпионате мира-2018. Домашний комплект выполнен в бело-зеленом стиле, как в 1994 году, а гостевой - темно-зеленый.

Напомним, в группе чемпионата мира-2018 Нигерии предстоит сыграть с командами Хорватии (16 июня), Исландии (22 июня) и Аргентины (26 июня).