23:30 7 февраля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Нигерии представила форму на чемпионат мира-2018

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Сборная Нигерии на официальной странице в Твиттере опубликовала фотографии формы, в которой будет выступать на чемпионате мира-2018. Домашний комплект выполнен в бело-зеленом стиле, как в 1994 году, а гостевой - темно-зеленый.

Напомним, в группе чемпионата мира-2018 Нигерии предстоит сыграть с командами Хорватии (16 июня), Исландии (22 июня) и Аргентины (26 июня).

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баламошка

Из пальмовых листьев. Вместо шипов на бутсах зубы бледнолицых.

23:45 7 февраля