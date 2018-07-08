Сборная на Воробьевых горах - видеотрансляция!

В фан-зоне на Воробьевых горах прошла встреча болельщиков со сборной России.
Сборная России в четвертьфинале ЧМ-2018 проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пен.). Ранее команда выиграла два матча в групповом турнире - у Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). В еще одной игре россияне проиграли Уругваю (0:3). В 1/8 финала сборная Станислава Черчесова прошла Испанию (1:1, 4:3 по пен.). (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
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результаты опроса
47284 чел.
Кто был лидером сборной России в матче против Хорватии?
Игорь АКИНФЕЕВ
13.5%
Мариу ФЕРНАНДЕС
32.6%
Илья КУТЕПОВ
1.2%
Сергей ИГНАШЕВИЧ
5.6%
Федор КУДРЯШОВ
0.2%
Александр САМЕДОВ
0.2%
Далер КУЗЯЕВ
0.4%
Роман ЗОБНИН
7.3%
Денис ЧЕРЫШЕВ
10.8%
Александр ГОЛОВИН
3.6%
Артем ДЗЮБА
20.1%
Александр ЕРОХИН
0.2%
Федор СМОЛОВ
1.5%
Юрий ГАЗИНСКИЙ
0.2%
Алан ДЗАГОЕВ
2.6%