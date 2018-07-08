Сборная на Воробьевых горах - видеотрансляция!

В фан-зоне на Воробьевых горах прошла встреча болельщиков со сборной России.

Сборная России в четвертьфинале ЧМ-2018 проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пен.). Ранее команда выиграла два матча в групповом турнире - у Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). В еще одной игре россияне проиграли Уругваю (0:3). В 1/8 финала сборная Станислава Черчесова прошла Испанию (1:1, 4:3 по пен.). (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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