Сборная Марокко прилетела в Воронеж

Сборная Марокко по футболу прибыла в Воронеж для участия в чемпионате мира, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Марокканцы будут единственной командой, которая базируется в Воронеже. Жить африканцы будут в отеле Marriot, а тренироваться на стадионе "Чайка". Здесь же пройдет открытая тренировка команды, которая состоится 13 июня.

Напомним, что на чемпионате мира Марокко сыграет в группе В с командами Ирана (15 июня), Португалии (20 июня) и Испании (25 июня).

Ранее в Россию прилетели сборные Аргентины, Исландии, Саудовской Аравии, Туниса, Панамы, а также все соперники марокканцев по групповому этапу.

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