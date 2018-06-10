Сборная Марокко прилетела в Воронеж

Сборная Марокко по футболу прибыла в Воронеж для участия в чемпионате мира, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.
Марокканцы будут единственной командой, которая базируется в Воронеже. Жить африканцы будут в отеле Marriot, а тренироваться на стадионе "Чайка". Здесь же пройдет открытая тренировка команды, которая состоится 13 июня.
Напомним, что на чемпионате мира Марокко сыграет в группе В с командами Ирана (15 июня), Португалии (20 июня) и Испании (25 июня).
Ранее в Россию прилетели сборные Аргентины, Исландии, Саудовской Аравии, Туниса, Панамы, а также все соперники марокканцев по групповому этапу.
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Дополнительная информация
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Марокко
- Чемпионат мира 2018